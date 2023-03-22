"Будет красивый и мощный бой". Дацик и Мондрагон поделились ожиданиями от поединка

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Самаре 25 марта состоится бойцовский турнир, главным событием которого станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика против бразильца Джеронимо "Мондрагона" Дос Сантоса.

Турнир, который организует бойцовская лига Ural FC 2, пройдет на арене самарского СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого". Поединок представителей тяжелого веса пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

21 марта главные участники предстоящего события дали пресс-конференцию, по ходу которой поделились, в частности, ожиданиями от боя.

"Мы идем только вперед"

Вячеслав Дацик и Джеронимо Дос Сантос на битве взглядов Фото: Ural FC

Джеронимо Дос Сантос провел 69 боев в ММА, одержал 44 победы. Среди его соперников были, в частности, россияне Александр Емельяненко, Иван Штырков, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Антон Вязигин, Адам Богатырев, Олег Попов.

"Ни я, ни Дацик во время боя не отступаем назад, мы идем только вперед. Уверен, что 25 марта мы покажем жесткий бой, и один из нас точно покинет арену на носилках. Это будет самый мощный бой. Я профессиональный боец, мне неважно по каким правилам будет бой, но после этого поединка я приглашаю Дацика провести поединок по ММА", - сказал Дос Сантос.

За плечами бразильца имеется внушительный опыт участия поединков с бойцами из России. Среди его соперников были, к примеру, Александр Емельяненко, Иван Штырков, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Антон Вязигин, Адам Богатырев, Олег Попов.

"Говоря про самый памятный поединок с российскими бойцами, то вспомню встречу с Иваном Штырковым. И запомнилась она не из-за того, что это моя единственная ничья в карьере. Тогда я был в лучшей своей форме. Свои бои я провожу с весом где-то под 130 кг, а со Штырковым вес был 118 кг. И сейчас мой вес тоже составляет 118 кг. Это я говорю для того, чтобы мой соперник обратил на это внимание", - сказал Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантос.

Последняя фраза здесь была адресована конкретно Вячеславу Дацику, которые не преминул возможностью отреагировать в свойственной ему манере.

"Видать, хороший был бой, он Ивану много втыкал, а Штырков занимался своим любимым делом – охраной заборов", - поделился мнением Дацик.

"Этот боец не ищет легких путей"

Говоря о Мондрагоне, россиянин отметил: "Знаю, что он дрался со многими сильными бойцами. Это хороший и сильный боец. Надеюсь, он не донесет свой коронный удар, а я первым донесу свою "колхозочку". Я думаю, будет красивый бой. Это тот боец, который не ищет легких путей, а идет рубиться".

Дацик начинал свою карьеру как боец смешанных единоборств, позднее переключился на кикбоксинг. Последний бой "Рыжего Тарзана" в К-1 прошел в 2019 году, когда россиянин в поединке по правилам TNA уступил французскому кикбоксеру Жерому ле Банне. После этого Дацик переключился на профессиональный бокс.

В пресс-конференции также приняли участники бойцы, которые выступят в со-главном бою турнира – россиянин стиля Гамзат Хирамагомедов и чемпион Eagle FC Даурен Ермеков из Казахстана. Они проведут поединок по правилам ММА в среднем весе.

Для Хирамагомедова и Ермекова эта встреча станет третьей между собой. В 2015 году они провели поединок в финале чемпионата мира по ММА, тогда единогласным решением судей сильнее оказался россиянин. В июле 2022 года Ермеков в Актау техническим нокаутом во втором раунде победил Хирамагомедова. После того поединка ни один из них не выходил в октагон.

"Для кого-то трилогия, а для кого-то – это обычный бой, - говорит Ермеков. - Гамзат у меня выиграл по любителям, а потом я у него по профессионалам. И сейчас у нас поединок по профессионалам. Для меня это обычный бой. Ничего личного, это спорт".

Хирамагомедов, в свою очередь, анонсировал демонстрацию проведенной работы над ошибками.

"Я провел работу над ошибками. У меня было много недостатком. Тот бой в Казахстане был недоразумение. И сейчас в Самаре он сложится так, как он должен был. Я многое поменял и исправил. Вы увидите все 25 марта. Хочу быть более скромным, чем обычно", - резюмировал россиянин.

Всего на турнире Ural FC 2 состоится пятнадцать поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии и других стран.