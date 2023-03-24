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Российский боец Дацик уверен, что его поединок с Мондрагоном завершится досрочно

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Дацик выразил уверенность в том, что его воскресный поединок против бразильца Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантоса завершится нокаутом одного из них.

"Завтра будет хорошая заруба и по результату будет видно, кто будет лежать на полу. По любому этот бой не растянется до конца, будет нокаут. Кто-то из нас явно выпадет из строя", - сказал Дацик журналистам по окончании битвы взглядов в Самаре.

По словам Дацика, Мондрагон – "нормальный, веселый парняга".

"Идет в атаку, рубится. Прикольно будет порубиться. Он не будет бегать. Не надо ничего изобретать никакого боксу. Будет хорошая уличная драка", - отметил россиянин.

Бой пройдет по правилам К-1 и возглавит турнир бойцовской лиги Ural FC 2. Который состоится 25 марта. Шоу пройдет на арене самарского СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого".

Поединок будет состоять из трех раундов по три минуты.

На взвешивании накануне боя россиянин оказался тяжелее соперника. Вес Дацика составил 120 кг, Мондрагона – 118,3 кг.

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