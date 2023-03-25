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Дацик на первой минуте нокаутировал Мондрагона на турнире Ural FC 2

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Дацик одержал победу над бразильцем Джеронимо "Мондрагоном" Дос Сантосом на турнире бойцовской лиги Ural FC 2 в Самаре.

Главный поединок турнира прошел по правилам кикбоксинга и завершился на первой минуте первого раунда. За стартовый отрезок боя россиянин смог дважды отправить соперника в нокдаун.

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На взвешивании накануне боя россиянин оказался тяжелее соперника. Вес Дацика составил 120 кг, Мондрагона – 118,3 кг.

Накануне Дацик выразил журналистам уверенность, что бой завершится досрочно, однако не не стал конкретизировать, в чью пользу.

43-летний Дацик начинал свою карьеру как боец смешанных единоборств, позднее переключился на кикбоксинг. Последний бой "Рыжего Тарзана" в К-1 - до турнира в Самаре - прошел в 2019 году, когда россиянин в поединке по правилам TNA уступил французскому кикбоксеру Жерому ле Банне. После этого Дацик переключился на профессиональный бокс.

42-летний Дос Сантос провел 69 боев в ММА, одержал 44 победы. Среди его соперников были, в частности, россияне Александр Емельяненко, Иван Штырков, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Антон Вязигин, Адам Богатырев, Олег Попов.

ММА смешанные единоборства Вячеслав Дацик
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