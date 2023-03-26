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Россия - Ирак. Онлайн

Сборная России по футболу проводит первый домашний матч с 2021 года

Россия - Ирак. Онлайн
Фото: EPA/Vostock-photo

45+1'

А вот и окончание первого тайма. Перерыв!

45+1'

Перехватил мяч соперник и футболист Ирака едва не вышел один на один! Песьяков сыграл на опережение и выбил мяч!

45'

Штрафной на левом фланге атаки зарабатывает сборная России! 

44'

Россия - Ирак. 0:0

41'

38'

Какой удар Фомина! Вратарь с трудом выбил мяч из-под перекладины!

36'

Глебов бил из-за пределов штрафной низом. Мяч попал в одну из (примерно) 30 находящихся там ног

35'

Литвинов после подачи с углового должен был пробить. Увы, не попал по мячу

33'

Ответ сборной России: Соболев получил мяч в штрафной и, развернувшись, пытался пробить. Мяч от ноги защитника покинул пределы поля

31'

Контратака сборной Ирака! Благодарим Байеша за жадность. Он развивал эту атаку, ни с кем не поделился, сам и пробил, а Песьяков отразил.

30'

Обляков готовился пробить из пределов штрафной справа. Защитник выбил мяч!

29'

Зидан (не тот) Икбал бьет низом примерно с линии штрафной площади! Сергей Песьяков ловит!

28'

Аль-Хамади справа прострелил во вратарскую. Осипенко в подкате выбил на угловой!

26'

Напомним счет: Россия - Ирак. 0:0

26'

Не попал футболист сборной Ирака в створ!!!

25'

Аймен Хуссейн выходит один на один с вратарем Сергеем Песьяковым.....

23'

Слева феерит Пиняев, один в один он обошел защитника, выложил мяч на Соболева, но тому не дали пробить

22'

Вот это соло Облякова в штрафной соперника. Последовал его прострел в центр штрафной, удар не получился

20'

Перед самым началом игры...

19'

Сергей Пиняев наносит удар из-за пределов штрафной! Ну, в целом неплохо. Но вратарь поймал

18'

Я победил

17'

О, Обляков бьет по воротам Ирака. Мяч пролетел слишком высоко. Соревнуюсь с мячом в скорости: что случится быстрее - я напишу этот пост или мяч приземлится на землю

15'

Снова ошибается вратарь Песьяков! На ногу сопернику выложил мяч и тут же последовал удар по воротам. Нас спас рикошет

14'

Ирак-то, а? Играет размашисто и вообще давит на наши ворота. Бьют по воротам - не без этого. Но эти выстрелы как правило блокируются защитниками

12'

Аль-Хамади ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот мимо Песьякова. Повезло нашим игрокам, мяч пролетел и мимо ворот!

10'

Но российский игрок Литвинов головой выбил мяч на угловой!

10'

НО!

9'

Ох, ошибка вратаря Песьякова. Соперник перехватил мяч и перекинул мяч через защитников в пустые ворота....

6'

А вот и удар по воротам сборной Ирака. Автор выстрела - капитан сборной России Даниил Фомин. Выше ворот!

3'

Соболев обострил игру у лицевой линии сборной Ирака. Но упустил мяч за пределы поля

1'

Матч начался!

И кстати, звучат гимны!

Команды выходят на поле

А сейчас - новая движуха

Короче, игра сборной России подверглась жесткой обструкцией со стороны экспертов и не только

На этой неделе наши играли против Ирана в гостях. Матч завершился со счетом 1:1. Надо сказать, российские игроки еле унесли ноги от поражения

Главный судья - Ахрол Рискуллаев из Узбекистана

Стартовый состав сборной России

Меня зовут Владимир Нардин

Если вы читаете эти строки, значит находитесь на пороге исторического события: в 18:00 по московскому времени сборная России по футболу проведет первый с 2021 года матч на своем поле! Сегодня она играет в Петербурге с Ираком. Это будет товарищеская встреча!

Всем здравствуйте! 

футбол Россия Ирак
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