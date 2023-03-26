Россия - Ирак. Онлайн
Сборная России по футболу проводит первый домашний матч с 2021 года
А вот и окончание первого тайма. Перерыв!
Перехватил мяч соперник и футболист Ирака едва не вышел один на один! Песьяков сыграл на опережение и выбил мяч!
Штрафной на левом фланге атаки зарабатывает сборная России!
Россия - Ирак. 0:0
Какой удар Фомина! Вратарь с трудом выбил мяч из-под перекладины!
Глебов бил из-за пределов штрафной низом. Мяч попал в одну из (примерно) 30 находящихся там ног
Литвинов после подачи с углового должен был пробить. Увы, не попал по мячу
Ответ сборной России: Соболев получил мяч в штрафной и, развернувшись, пытался пробить. Мяч от ноги защитника покинул пределы поля
Контратака сборной Ирака! Благодарим Байеша за жадность. Он развивал эту атаку, ни с кем не поделился, сам и пробил, а Песьяков отразил.
Обляков готовился пробить из пределов штрафной справа. Защитник выбил мяч!
Зидан (не тот) Икбал бьет низом примерно с линии штрафной площади! Сергей Песьяков ловит!
Аль-Хамади справа прострелил во вратарскую. Осипенко в подкате выбил на угловой!
Напомним счет: Россия - Ирак. 0:0
Не попал футболист сборной Ирака в створ!!!
Аймен Хуссейн выходит один на один с вратарем Сергеем Песьяковым.....
Слева феерит Пиняев, один в один он обошел защитника, выложил мяч на Соболева, но тому не дали пробить
Вот это соло Облякова в штрафной соперника. Последовал его прострел в центр штрафной, удар не получился
Перед самым началом игры...
Сергей Пиняев наносит удар из-за пределов штрафной! Ну, в целом неплохо. Но вратарь поймал
Я победил
О, Обляков бьет по воротам Ирака. Мяч пролетел слишком высоко. Соревнуюсь с мячом в скорости: что случится быстрее - я напишу этот пост или мяч приземлится на землю
Снова ошибается вратарь Песьяков! На ногу сопернику выложил мяч и тут же последовал удар по воротам. Нас спас рикошет
Ирак-то, а? Играет размашисто и вообще давит на наши ворота. Бьют по воротам - не без этого. Но эти выстрелы как правило блокируются защитниками
Аль-Хамади ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот мимо Песьякова. Повезло нашим игрокам, мяч пролетел и мимо ворот!
Но российский игрок Литвинов головой выбил мяч на угловой!
НО!
Ох, ошибка вратаря Песьякова. Соперник перехватил мяч и перекинул мяч через защитников в пустые ворота....
А вот и удар по воротам сборной Ирака. Автор выстрела - капитан сборной России Даниил Фомин. Выше ворот!
Соболев обострил игру у лицевой линии сборной Ирака. Но упустил мяч за пределы поля
Матч начался!
И кстати, звучат гимны!
Команды выходят на поле
А сейчас - новая движуха
Короче, игра сборной России подверглась жесткой обструкцией со стороны экспертов и не только
На этой неделе наши играли против Ирана в гостях. Матч завершился со счетом 1:1. Надо сказать, российские игроки еле унесли ноги от поражения
Главный судья - Ахрол Рискуллаев из Узбекистана
Стартовый состав сборной России
Меня зовут Владимир Нардин
Если вы читаете эти строки, значит находитесь на пороге исторического события: в 18:00 по московскому времени сборная России по футболу проведет первый с 2021 года матч на своем поле! Сегодня она играет в Петербурге с Ираком. Это будет товарищеская встреча!
Всем здравствуйте!