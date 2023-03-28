"Бой был очень хорошим, но коротким. Прошу прощения!"

Итоги турнира Ural FC 2, в ходе которого россиянину Вячеславу Дацику пришлось извиняться за яркую победу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Главным событием бойцовского турнира Ural FC 2, успешно проведенного лигой Ural Fighting Championship в Самаре, стал поединок россиянина Вячеслава "Рыжего Тарзана" Дацика и бразильца Джеронимо "Мондрагона" Дос Сантоса по правилам K-1. Однако и без этого боя представителей тяжелого веса в этот вечер в октагоне было немало интересного, включая первый в истории лиги титульный поединок. Кстати, также с российско-бразильским уклоном.

Как главное по статусу событие вечера, поединок Дацика и Мондрагона на арене СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого" замыкал многочасовой бойцовский марафон. Однако в полной мере насладиться этим противостоянием публика, почти полностью заполнившая трибуны, не смогла по уважительной причине: российский боец нокаутировал соперника уже на первой минуте первого раунда. Запланировано же было три раунда по три минуты.

Автор этих строк, покидая арену, услышал шуточный диалог двух зрителей: "Это подстава!" - "Нас обманули", сетуя на скоротечность главного боя вечера. Но по их лицам было видно, что в целом зрелищем они были довольны.

Генеральный директор бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин, судя по всему, отреагировал на настроения публики.

"Многие немного разочарованы тем, сколько продлился главный поединок. Все думали, что он пройдет равно, будет "рубка", равная борьба, но мы не должны забывать о том, что в любом виде спорта, единоборствах в тяжелом весе всегда высок риск нокаута. У них очень тяжелые удары. Мондрагон, может быть, и выдержал этот удар, но он его не увидел и пропустил "на ура", - приводит слова Габдуллина пресс-служба лиги.

Что касается Дацика, сразу после победы над Мондрагоном он сказал, что получил удовольствие от боя, но и извинился, что он закончился так быстро.

"Сейчас все видели очень хороший бой. Короткий, правда, жалко – прошу прощения", - сказал россиянин.

"Мондрагон — молодец, он не бегал, он шел вперед, атаковал. Мы зарубились. Оказалось, что я в детстве кушал больше скорлупы, и мои кости крепче. Вот и всё", - добавил позже он

Кстати, накануне боя россиянин в общении с журналистами предрек, что поединок против Мондрагона завершится именно досрочно. Правда, не стал конкретизировать, в чью именно пользу.

"Будет хорошая заруба и по результату будет видно, кто будет лежать на полу. По любому этот бой не растянется до конца, будет нокаут. Кто-то из нас явно выпадет из строя", - сказал Дацик.

Первый титульный бой

Среди поединков, вошедших в главный кард турнира, особняком также стоит бой российского кикбоксера Валерий Бизяева с бразильцем Ариэлом Мачадо. В этом противостоянии определялся первый в истории лиги Ural FC ее чемпион. Победу нокаутом во втором раунде одержал россиянин.

"Бой, титул, нокаут – все, о чем я мечтал. Получилось его уронить, голова у него деревянная. Знаете, я не настраивался на какое-то досрочное завершение, потому что знал, что мне не мешка привезут далеко. Я настраивался на плотный бой. Конечно, знал, что он будет поджимать, он будет давить. Но я разобрал, что он давит без ударов, поэтому, встречали его и подбирали. Получилось донести свой удар коронный, и все получилось. Это главная победа в моей карьере. Первый пояс организации. Я рад и счастлив", - сказал после боя новоявленный чемпион Ural FC.

Валерий Бизяев с чемпионским поясом Фото: пресс-служба Ural FC

В со-главном событии вечера состоялся поединок между россиянином Гамзатом Хирамагомедовым и чемпионом Eagle FC казахстанцем Дауреном Ермековым. До этого соперники встречались дважды, одержали по одной победе. На этот же раз победил Ермеков - удушающим приемом во втором раунде в поединке по ММА в среднем весе.

"Надеюсь, что поставил точку в нашем противостоянии. Если рассуждать о варианте проведения четвертого боя… Скажу так – ему нужно будет хорошо подготовиться. Я не знаю: у него либо времени нет, либо он несерьезно относится к этому. И всё. Это мое мнение. Желаемых оппонентов сейчас много, и они все в разных организациях. Сейчас здесь присутствовал президент лиги Naiza (Нурбек Карабала). И в этой лиге весе до 84 кг есть чемпион Руслан Шамилов, который выиграл у моих друзей. Если Ural FC организует совместный турнир, то надеюсь, можем встретиться", - сказал боец-победитель.

"Сразу видно, что все делали профессионалы"

Среди почетных гостей турнира был двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

"Организация турнира замечательная, - сказал Саитов "Интерфаксу". – Народу много, полный зал – это тоже очень важно. Красивая телекартинка, бои хорошо подобраны. Сразу видно, что все делали профессионалы, это здорово".

Восторг от турнира выразил и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Самое главное, что хотелось бы сказать: организация турнира – на очень высоком уровне. Мне все удобно: прилетел, заселился, приехал сюда. Получаю действительно удовлетворение, потому что я у себя на родине нахожусь – сам я из Тольятти, как вы знаете. Поэтому очень приятно находиться в моем регионе и смотреть профессиональных бойцов, которые показывают очень хорошие навыки, которые им дали тренеры. Мне понравилось, что на трибунах очень много людей, это радует. Очень популярный этот вид спорта. Несмотря на то, что он, мягко говоря, непростой, остается все же зрелищным и интересным. Прикольно!" - сказал Немов журналистам.

Полностью результаты турнира Ural FC 2 выглядят следующим образом:

К-1, свыше 93 кг: Вячеслав Дацик победил Джеронимо Мондрагона нокаутом (1 раунд, 0:57).

ММА, до 84 кг: Даурен Ермеков победил Гамзата Хирамагомедова удушающим приёмом (2 раунд, 1:17).

К-1, бой за пояс в весе до 90 кг: Валерий Бизяев победил Ариэля Мачадо нокаутом (2 раунд, 2:44) и стал чемпионом Ural FC по К-1.

К-1 в ММА-перчатках, свыше 93 кг: Хусанхон Баратов победил Шамиля Абасова нокаутом (2 раунд, 2:13).

ММА, свыше 93 кг: Александр Маслов победил Дмитрия Андрюшко единогласным решением судей.

ММА, свыше 93 кг: Кодирхон Ганиев победил Рамиса Терегулова единогласным решением судей.

ММА, до 77 кг: Рим Хазиахметов победил Вячеслава Шулепова единогласным решением судей.

К-1, до 70 кг: Мелетис Какубавас победил Александра Кобенко нокаутом (1 раунд, 2:29).

ММА, до 70 кг: Никита Подковальников победил Серикбая Ходжабаева единогласным решением судей.

К-1, до 75 кг: Александр Гельвих победил Бекжана уулу Адилета единогласным решением судей.

ММА, до 93 кг: Владислав Фокин победил Кадыра Курстанбека Уулу единогласным решением судей.

К-1 в ММА-перчатках, до 81 кг: бой Александра Дмитренко и Георгия Клима признан несостоявшимся из-за запрещённого удара (1 раунд, 04:00).

ММА, до 57 кг: Татьяна Постарнакова победила Милана Пагиева техническим нокаутом – Милана отказалась выходить на второй раунд.

ММА, до 66 кг: Владимир Шельпяков победил Дениса Сафуанова нокаутом (1 раунд, 0:11).

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений.