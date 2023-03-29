Песков заявил о намерении РФ отстаивать интересы российских спортсменов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ будут отстаивать интересы российских спортсменов и продолжат контакты с МОК после выхода его рекомендаций по допуску россиян до международных соревнований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем и дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом для защиты интересов наших спортсменов", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующие рекомендации МОК.

"Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России. Он был достаточно исчерпывающий. Такие рекомендации были охарактеризованы, как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым", - добавил он.

В Лозанне во вторник прошел первый день заседания исполкома Международного олимпийского комитета, основная повестка - вопрос допуска россиян и белорусов к международным стартам.

По итогам обсуждения МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал предложенные МОК критерии дискриминационными по национальному признаку. "Озвученные критерии возвращения на международные старты неприемлемы. Это дискриминация по национальному признаку, на что неоднократно обращали внимание международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Их позиция проигнорирована", - заявил президент ОКР.