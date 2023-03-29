Москалькова обратилась в ООН для защиты прав спортсменов РФ и Белоруссии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и МОК в связи с рекомендациями об ограничениях на допуск к международным турнирам российских и белорусских спортсменов.

"В защиту прав российских и белорусских спортсменов направляю соответствующее обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, а также господину Томасу Баху", - написала Москалькова в своем телеграм-канале в среду.

По ее словам, рекомендованные МОК ограничения "грубо нарушают права и свободы" российских спортсменов, "делая их профессионалами "второго сорта".

29 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов на международные соревнования, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА или "Динамо". Также россияне и белорусы не допускаются выступать в командных видах спорта.