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Москалькова обратилась в ООН для защиты прав спортсменов РФ и Белоруссии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и МОК в связи с рекомендациями об ограничениях на допуск к международным турнирам российских и белорусских спортсменов.

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"В защиту прав российских и белорусских спортсменов направляю соответствующее обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, а также господину Томасу Баху", - написала Москалькова в своем телеграм-канале в среду.

По ее словам, рекомендованные МОК ограничения "грубо нарушают права и свободы" российских спортсменов, "делая их профессионалами "второго сорта".

29 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов на международные соревнования, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА или "Динамо". Также россияне и белорусы не допускаются выступать в командных видах спорта.

МОК ООН РФ Татьяна Москалькова
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