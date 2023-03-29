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ФК "Спартак" больше всех из российских клубов выплатил агентам в 2022 году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские футбольные клубы заплатили посредникам в 2022 году в общей сложности 1 млрд 144,9 млн рублей, 1 млн 47,5 тыс. долларов, 23 млн 27,9 тыс. евро, говорится на сайте РФС.

Наибольшую сумму вознаграждений агентам выплатил московский "Спартак" - 267,9 млн рублей, 36,6 тыс. долларов, 4,8 млн евро.

Второе место в списке занимает петербургский "Зенит" (85,3 млн рублей, 6,6 млн евро), третье – московский ЦСКА (910,8 тыс. долларов, 6,58 млн евро).

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2022 году самими футболистами, составила почти 117,4 млн рублей.

При этом несколько клубов, посредников и игроков не предоставили информацию, им вынесено предупреждение.

РФС Спартак футбол
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