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Российских и белорусских теннисистов допустили до Уимблдона

Российских и белорусских теннисистов допустили до Уимблдона
Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на теннисном турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2023 году в нейтральном статусе, сообщили организаторы соревнований.

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"В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они выступают в качестве нейтральных спортсменов и будут соблюдать соответствующие условия, подразумевающие запрет поддержки спецоперации РФ на Украине в различных формах", - говорится в их сообщении.

"Условия были разработаны на основе конструктивного диалога с правительством Великобритании, организаторами и международными теннисными организациями", - следует из пресс-релиза.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК. Однако теннисисты из этих стран получили участвовать в международных соревнованиях, за исключением Уимблдона В 2022 году организаторы Уимблдонского турнира решили не допустить представителей России и Белоруссии к участию в соревновании. В результате Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) сняли с турнира рейтинговые очки.

РФ Уимблдон Великобритания
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