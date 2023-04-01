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"Ак Барс" в овертайме победил "Авангард" на старте полуфинальной серии плей-офф КХЛ

"Ак Барс" в овертайме победил "Авангард" на старте полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Игроки команды "Ак Барс" во время матча
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" в субботу выиграл у омского "Авангарда" стартовый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Поединок, состоявшийся в Казани, завершился в овертайме со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу команды из столицы Татарстана.

В основное время в составе "Ак Барса" две шайбы забросил Дмитрий Кагарлицкий (3-я и 32-я минуты). За гостей из Омска дважды отличился Корбэн Найт (50 и 60).

В дополнительное время победный гол реализовал казахстанский нападающий "Ак Барса" Кирилл Панюков (63).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Второй матч состоится в Казани 3 апреля.

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. Победитель серии встретится в решающем раунде Кубка Гагарина с победителем финала Западной конференции, которую представят ЦСКА и СКА. Первый матч серии между армейцами Москвы и Петербурга пройдет в воскресенье на льду СКА.

Ак Барс КХЛ Авангард хоккей
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