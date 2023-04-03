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Футболист "Урала" получил 2,5 года тюрьмы в Нидерландах за смертельное ДТП

Футболист "Урала" получил 2,5 года тюрьмы в Нидерландах за смертельное ДТП
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Урал" (Екатеринбург) Рай Влут приговорен в Нидерландах на 2,5 года за ДТП, приведшее к смертельному исходу, сообщает нидерландское издание AD.

Приговор был вынесен в понедельник в Харлеме, футболист на оглашении отсутствовал.

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Две недели назад прокуратура требовала для 27-летнего Влута 3,5 года лишения свободы.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Влут, управляя автомобилем, на скорости свыше 200 км в час, врезался в другое авто. Один из пассажиров, четырехлетний ребенок, скончался. Позднее в крови спортсмена был обнаружен алкоголь.

Сообщается, что судья учел тот факт, что Влут раскаялся в связи с произошедшим, а также ранее не имел судимостей.

Влут перешел в "Урал" летом 2022 года, предыдущей его командой была "Астана" (Казахстан). Также футболист играл за нидерландские ПСВ, "НАК Бреду", "Эксельсиор", "Хераклес", швейцарский "Кьяссо", итальянский "Фрозиноне", бельгийский "Сент-Трюйден".

ДТП Урал Футбол Нидерланды Рай Влут
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