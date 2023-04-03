"Урал" не будет расставаться с осужденным в Нидерландах футболистом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Урала" Рай Влут продолжит выступления за команду, несмотря на приговор в Нидерландах к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, заявил "Интерфаксу" вице-президент футбольного клуба" по связям с общественностью Максим Путинцев.

"Влут остается игроком "Урала" и будет готовиться ко всем ближайшим матчам команды в кубке и чемпионате", - сказал собеседник агентства.

"Что касается его юридических действий, то здесь он примет решение сам, посоветуется со своими юристами и адвокатами", - добавил Путинцев.

Приговор суд в Нидерландах вынес в понедельник. Футболист на оглашении отсутствовал.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Влут, управляя автомобилем, на скорости свыше 200 км/час, врезался в другое авто. Один из пассажиров, 4-хлетний ребенок, скончался. Позднее в крови спортсмена был обнаружен алкоголь. Сообщается, что судья учел тот факт, что Влут раскаялся в связи с произошедшим, а также ранее не имел судимостей.

Влут перешел в "Урал" летом 2022 года, предыдущей его командой была "Астана" (Казахстан). Также футболист играл за нидерландские ПСВ, "НАК Бреду", "Эксельсиор", "Хераклес", швейцарский "Кьяссо", итальянский "Фрозиноне", бельгийский "Сент-Трюйден".