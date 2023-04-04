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Российский гроссмейстер Артемьев победил Карлсена в онлайн-турнире

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Владислав Артемьев одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в четвертьфинале шахматного онлайн-турнира, проходящего в рамках серии Champions Chess Tour.

Победитель определился в армагеддоне, счет – 3:2 в пользу россиянина.

В полуфинале Артемьев сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Магнус – действующий обладатель мировой шахматной короны. Однако он отказался от очередной защиты титула. В результате в апреле этого года в чемпионском матче сыграет россиянин Ян Непомнящий (как выигравший турнир претендентов) и представитель Китая Дин Лижэнь. Матч пройдетс 7 апреля по 1 мая в Астане.

Владислав Артемьев Магнус Карлсен
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