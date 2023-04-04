СМИ сообщили о пропаже отца хоккеиста Матвея Мичкова

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Сочи пропал отец хоккеиста сборной России Матвея Мичкова, сообщает "Матч ТВ".

Андрей Мичков ушел из арендованной с сыном сочинской квартиры 2 апреля в 21:00, произнеся фразу "Сейчас вернусь".

Сообщается, что к поискам Андрея Мичкова "подключены все структуры Сочи".

Между тем, "Чемпионат" пишет, что уже через 20 минут до Мичкова-старшего невозможно было дозвониться, его телефон был вне зоны доступа.

Воспитанник пермского хоккея 18-летний Матвей Мичков был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года защищает цвета в "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.