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Французский биатлонист Жаклен выступил за допуск россиян к Олимпиаде

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Четырехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен считает, что отсутствие соперников из России и Белоруссии делает соревнования менее привлекательными.

СпортМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомЧитать подробнее

"Пообщавшись с некоторыми российскими спортсменами, знаю, что их это (санкции) очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту. Мне со спортивной точки зрения не хватает того, что на Кубке мира нет русских и белорусов. Без этих двух флагманских наций Кубок мира стал менее привлекательным.", - приводит слова Жаклена L"Equipe.

"Целью спорта является содействие миру и сближению народов. Так что, в этом контексте я бы счел полезным допустить их к Олимпиаде-2024 в Париже. Это также показало бы, что мир спорта сплочен, что он служит для этого, и что мы выше конфликтов. Ценности олимпизма есть, и это был бы великий всплеск мира", - отметил спортсмен.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине, также запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, ЦСКА и "Динамо". Сохраняется запрет российских и белорусских спортсменов на участие в командных видах спорта.

биатлон Белоруссия Эмильен Жаклен Россия
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