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Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"

Лэмпард стал и.о. главного тренера "Челси"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший капитан и наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард назначен в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды, сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

Отмечается, что 44-летний специалист будет руководить командой до конца нынешнего сезона.

Спорт"Челси" расторг контракт с Поттером спустя семь месяцев после назначенияЧитать подробнее

2 апреля клуб расстался с главным тренером Грэмом Поттером.

Ранее Лэмпард тренировал "Челси" в период с 2019 по 2021 год, вывел команду в финал Кубка Англии. Будучи игроком, Лэмпард в составе "Челси" (выступал в команде с 2001 по 2014 год) три раза выиграл чемпионат Англии, четыре раза – Кубок Англии, по два раза Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

Завершив игровую карьеру, Лэмпард тренировал также "Дерби Каунти" и "Эвертон".

"Челси" занимает 11-е место в таблице Английской премьер-лиги, 1 апреля клуб проиграл "Астон Вилле" с результатом 0:2.

В Лиге чемпионов УЕФА клуб дошел до 1/4 финала, где встретится с испанским "Реалом". Матчи состоятся 12 и 18 апреля.

Челси футбол Грэм Поттер Фрэнк Лэмпард
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