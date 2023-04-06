Спортсмены из 104 стран выступят на мужском ЧМ по боксу

Фото: Lewis Storey/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Представители 104 стран зарегистрировались для участия в чемпионате мира по боксу среди мужчин в Узбекистане, сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

В общей сложности заявились для участия в 13 весовых категориях 640 спортсменов, при этом регистрация продлена до 14 апреля.

Призовой фонд турнира будет удвоенным – 5,2 млн долларов США. Победители получат по 200 тыс. долларов, серебряные призеры – по 100 тыс., бронзовые – по 50 тыс.

Церемония открытия ЧМ пройдет 30 апреля, финалы запланированы на 14 мая.

Российские боксеры выступят на чемпионате мира под флагом РФ, в связи с чем федерации ряда стран отказались от участия на ЧМ.