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Главный тренер ХК "Динамо" Кудашов продлил контракт с клубом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Динамо" подписал новое соглашение с главным тренером команды Алексеем Кудашовым, сообщается на сайте ХК.

Также продлены контракты с его помощниками, соглашения со всеми специалистами, включая Кудашова, подписаны сроком на один сезон.

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"В плановом режиме клуб продолжает работу над ошибками и подготовку к новому сезону", - сказал президент клуба Виктор Воронин.

"Прошлый сезон дал нам пищу для размышлений. Уверен, что, действуя единой командой и двигаясь в выбранном направлении, мы достигнем нужных целей. Впереди нас ждет много непростой, но важной и интересной работы", - добавил он.

В штаб Кудашова входят старший тренер Вячеслав Козлов, тренеры Андрей Скопинцев, Александр Савченков, тренер вратарей Константин Власов, тренеры по физподготовке Ларс-Йоран Альквист, Александр Ахлаткин.

В сезоне-2022/23 "Динамо" по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняло пятое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где проиграло серию первого раунда нижегородскому "Торпедо".

ХК "Динамо" Алексей Кудашов Виктор Воронин
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