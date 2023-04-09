Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс UFC в среднем весе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Нигерийский боец смешанного стиля Исраэль Адесанья одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 287 в Майами.

Главный бой турнира завершился во втором раунде, когда Адесанья нокаутировал соперника.

На кону поединка стоял чемпионский пояс UFC (в среднем весе), которым владел Перейра после победы над Адесаньей нокаутом в ноябре 2022 года. В результате реванша Адесанья вернул себе статус чемпиона UFC.

Для 33-летнего Адесаньи это 24-я победа в смешанных единоборствах при двух поражениях. В свою очередь 35-летний Перейра проиграл второй бой при семи победах.