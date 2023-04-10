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Минское "Динамо" объявил об уходе Вудкрофта с поста главного тренера ХК

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо-Минск" в понедельник объявил об уходе Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера команды.

"Канадский тренер покинет расположение клуба. Контракт с Крэйгом Вудкрофтом истекает 30 апреля", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусского ХК.

Там отметили, что минувший сезон для Вудкрофта стал четвертым подряд и суммарно пятым в качества главного тренера "зубров". Всего Крэйг провел у руля команды 303 матча, установив рекорд клуба.

"За время его работы "Динамо" четыре раза выходило в плей-офф, причем трижды кряду, но всякий раз останавливалось на первом раунде", - отметили в ХК "Динамо-Минск".

Представители клуба поблагодарили тренера за работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Динамо (хоккейный клуб Минск) Динамо-Минск Крэйг Вудкрофт
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