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Вяльбе против участия россиян в международных турнирах без символики РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рекомендация МОК о допуске до международных соревнований россиян и белорусов без своих флагов и гимнов раскалывает общество, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Это не только вызовет гнев болельщиков, и в нынешней ситуации мы должны сплотиться вокруг своей страны, а спортсмены в этой ситуации должны быть патриотами, как никто другой", - сказала Вяльбе в эфире телеканала "Россия 24".

"Нам предлагают в очередной раз выступать под белым флагом, у меня это вызывает непонимание. Общество может реально расколоться на тех, кто продолжит нас любить, и на тех, кто будет считать нас предателями, которые поехали за медалями. Ни один солдат, который находится на СВО, нас не поймет", - отметила она.

"Мы между собой на эту тему не общаемся", - подчеркнула она.

Вяльбе напомнила, что вице-президент Олимпийского комитета России, советник президента РФ Игорь Левитин назвал критерии МОК об участии россиян в нейтральном статусе неприемлемыми.

"Мою точку зрения также поддерживает министр спорта РФ. Это моя гражданская позиция, этим все сказано", - добавила она.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом и только в индивидуальных турнирах. Участие спортсменов из этих стран в командных видах спорта не рассматривается.

Елена Вяльбе
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