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В Москве откроется музей "Динамо"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU -

Музей, посвященный становления и развитию спортивного общества "Динамо", откроется на территории Петровского парка.

"Музей "Динамо", в котором 100-летняя история спортивного Общества "Динамо" тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.

В музее будут представлены этапы становления и развития Общества "Динамо" в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов. Многие из них представлены широкой публике впервые. Всего в музее будет представлено 200 оригинальных экспонатов: архивные и уставные документы, награды и личные вещи спортсменов, афиши соревнований и вырезки из газет.

В пресс-службе уточнили, что экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного общества "Динамо": Хронология - где собраны хроника и экспонаты; "Лица Динамо" - серия инсталляций с интерактивным рассказом о 30 действующих лицах истории Общества, "Стадион" - масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона "Динамо" и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; "Зал славы" - впечатляющий блеском главных трофеев Общества; "Стань динамовцем" - игровой квест, где можно больше узнать о ценностях Общества "Динамо".

Как отметила генеральный директор музея "Динамо" Наталья Малинова, в музее "можно будет узнать о культивировании видов спорта, развитие которых невозможно сегодня представить без "Динамо", о его людях - создателях, тренерах, спортсменах и спортивных династиях".

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