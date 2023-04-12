Общий призовой фонд СБР в сезоне-2022/23 составил 160 млн рублей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Общий премиальный фонд Союза биатлонистов России составил порядка 160 млн рублей, заявил президент СБР Виктор Майгуров на пресс-конференции в среду.

"Более 105 миллионов включает выплату взрослым спортсменам и юниорам, еще 30 миллионов направят региональным федерациям за участие в соревнованиях. Такие же выплаты есть и в Международном союзе биатлонистов. Также мы утвердили материальную помощь в размере 55 миллионов рублей нашим региональным федерациям (каждой по одному миллиону рублей), на которые они приобретут снаряжение", - добавил он.

По итогам завершившегося сезона лучшим биатлонистом стал Эдуард Латыпов, а лучшей биатлонисткой - Виктория Сливко.