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Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Национальной хоккейной лиге стал известен список всех участников плей-офф – розыгрыша Кубка Стэнли.

От Восточной конференции в плей-офф по итогам регулярного чемпионата сыграют "Бостон", "Каролина", "Нью-Джерси", "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бэй", "Нью-Йорк Айлендерс", "Флорида".

Западная конференция делегировала "Вегас", "Эдмонтон", "Даллас", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Миннесоту", "Сиэтл", "Виннипег".

Победителем регулярного чемпионата стал "Бостон", набравший рекордные в истории турнира 133 очка.

Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Колорадо".

НХЛ
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