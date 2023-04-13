Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Национальной хоккейной лиге стал известен список всех участников плей-офф – розыгрыша Кубка Стэнли.
От Восточной конференции в плей-офф по итогам регулярного чемпионата сыграют "Бостон", "Каролина", "Нью-Джерси", "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бэй", "Нью-Йорк Айлендерс", "Флорида".
Западная конференция делегировала "Вегас", "Эдмонтон", "Даллас", "Колорадо", "Лос-Анджелес", "Миннесоту", "Сиэтл", "Виннипег".
Победителем регулярного чемпионата стал "Бостон", набравший рекордные в истории турнира 133 очка.
Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Колорадо".