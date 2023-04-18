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Гол Капризова помог "Миннесоте" выиграть в первом матче плей-офф НХЛ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Миннесота" нанесла поражение "Далласу" в первом матче серии стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Далласа" завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу "Миннесоты". Победитель игры определился в овертайме. Одну из шайб в составе "Миннесоты" провел российский нападающий Кирилл Капризов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Миннесоты".

Результаты остальных матчей первого игрового дня плей-офф:

"Бостон" - "Флорида" - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

"Каролина" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 3:4 (2:0, 0:0, 1:3, 0:1), решающий гол состоялся в овертайме.

Кирилл Капризов Миннесота НХЛ
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