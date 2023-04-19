Поиск

Три очка Кучерова помогли "Тампа-Бэй" выиграть на старте плей-офф НХЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Клуб "Тампа-Бэй" одержал победу над "Торонто" в первом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Торонто" завершилась со счетом 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) в пользу "Тампа-Бэй".

В составе победителей гол и две результативные передачи записал на свой счет россиянин Никита Кучеров. Его соотечественник и партнер по команде Михаил Сергачев отметился голевым пасом. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков их 31, голкипер "Торонто" Илья Самсонов - 23 из 29 (был заменен после второго периода).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Тампа-Бэй".

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Нью-Джерси" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2).

В составе "Рейнджерс" результативными действиями отметились россияне Владимир Тарасенко (1 гол), Артемий Панарин (2 голевых паса). Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28.

"Вегас" - "Виннипег" - 1:5 (0:0, 1:2, 0:3).

По одной результативной передаче в матче сделали россияне Иван Барбашев ("Вегас") и Владислав Наместников ("Виннипег").

"Колорадо" - "Сиэтл" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30.

НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Милан" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя "Наполи"

"Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал ЛЧ

"Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал ЛЧ

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду

Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии чемпионского матча

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии чемпионского матча

Тайсон допустил возможность проведения боя с Холифилдом

"Ак Барс" в Казани обыграл ЦСКА на старте финала Кубка Гагарина

Сихарулидзе стал и.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России

Сихарулидзе стал и.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России

Зидану предложили 120 млн евро за работу в клубе Роналду

Рублев стал победителем Masters в Монте-Карло

Рублев стал победителем Masters в Монте-Карло
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });