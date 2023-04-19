Три очка Кучерова помогли "Тампа-Бэй" выиграть на старте плей-офф НХЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Клуб "Тампа-Бэй" одержал победу над "Торонто" в первом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Торонто" завершилась со счетом 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) в пользу "Тампа-Бэй".

В составе победителей гол и две результативные передачи записал на свой счет россиянин Никита Кучеров. Его соотечественник и партнер по команде Михаил Сергачев отметился голевым пасом. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков их 31, голкипер "Торонто" Илья Самсонов - 23 из 29 (был заменен после второго периода).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Тампа-Бэй".

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Нью-Джерси" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2).

В составе "Рейнджерс" результативными действиями отметились россияне Владимир Тарасенко (1 гол), Артемий Панарин (2 голевых паса). Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28.

"Вегас" - "Виннипег" - 1:5 (0:0, 1:2, 0:3).

По одной результативной передаче в матче сделали россияне Иван Барбашев ("Вегас") и Владислав Наместников ("Виннипег").

"Колорадо" - "Сиэтл" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30.