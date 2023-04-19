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Боксер Двали назвал основных конкурентов россиян на ЧМ в Ташкенте

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте слабых соперников не будет, считает участник турнира, чемпион России Дмитрий Двали.

"На чемпионате мира не будет слабых соперников и основными конкурентами считаю узбеков, казахов и кубинцев. Но могут быть непредвиденные ситуации, поэтому настраиваюсь на любые стили и манеры ведения боя", - приводит слова Двали пресс-служба Федерации бокса России.

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"На заключительном сборе перед чемпионатом мира мы проводим спарринги, школу бокса, оттачиваем свои комбинации и нарабатываем удары. В основном работаем с личными тренерами, прошли всю физическую подготовку ещё на сборах в Киргизии, а сейчас осталось подойти к нужному весу перед Узбекистаном", - заявил он.

"Надеюсь, всё будет хорошо, и я вернусь домой с золотом. Это мой первый взрослый чемпионат мира, но я спокоен, настроен психологически и готов выигрывать. Чемпионат мира – важный старт в моей профессиональной карьере, и я буду стараться сохранять спокойствие, чтобы продемонстрировать своё мастерство на ринге", - подчеркнул спортсмен.

По словам Двали, его мотивирует перспектива выступления на ЧМ под флагом и гимном РФ.

"Например, на турнире в Марокко я видел, как национальная атрибутика поднимала всем настроение и давала энергию. Помню, как приходили поддерживать российские болельщики с флагом, это очень радовало. Мне уже звонят многие знакомые из Балашихи и говорят, что прилетят болеть за меня в Ташкент. Это очень приятно слышать. На чемпионате мира все тоже смогут увидеть наш флаг и поймут, что мы по-прежнему на международной арене. Постараемся, чтобы как можно больше раз на арене в Ташкенте прозвучал гимн и поднялся флаг России", - сказал он.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в тринадцати весовых категориях Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.

Бокс
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