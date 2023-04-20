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"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Реалом"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сыграл вничью с немецкой "Баварией" во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат игры в Мюнхене - 1:1. Счет в матче открыл игрок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (57-я минута). "Бавария" сравняла на 83-й минуте - Йозуа Киммих реализовал пенальти.

На 38-й минуте Холанд не реализовал пенальти.

На 19-й минуте арбитр показал красную карточку защитнику "Баварии" Дайоту Упамекано, который сфолил на Холанде. Удаление было отменено, поскольку Холанд находился в положении "вне игры".

На 87-й минуте арбитр удалил главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля со скамейки запасных.

"Манчестер Сити" одержал победу по сумме двух матчей с общим счётом 4:0.

Английский клуб в полуфинале встретится с действующим победителем турнира - испанским "Реалом".

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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