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Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Мюнхене

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев победил немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира категории ATP 250 в Мюнхене.

Результат – 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 в пользу россиянина. Игра началась еще в среду, но была прервана.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Карацев занимает 129-е место. Альтмайер является 93-й ракеткой мира.

Борьбу за выход в четвертьфинал представитель России поведет с нидерландцем Ботиком Ван де Зандшульпом (№29 мирового рейтинга).

Призовой фонд турнира – 562,8 тыс.

Аслан Карацев Мюнхен теннис
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