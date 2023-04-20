Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Мюнхене
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев победил немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира категории ATP 250 в Мюнхене.
Результат – 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 в пользу россиянина. Игра началась еще в среду, но была прервана.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Карацев занимает 129-е место. Альтмайер является 93-й ракеткой мира.
Борьбу за выход в четвертьфинал представитель России поведет с нидерландцем Ботиком Ван де Зандшульпом (№29 мирового рейтинга).
Призовой фонд турнира – 562,8 тыс.