Экс-футболист сборной России Фернандес расторг контракт с "Интернасьоналом"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Защитник "Интернасьонала" Марио Фернандес расторг соглашение с клубом, сообщает пресс-служба бразильского ФК.

32-летний футболист покидает команду по личным причинам. "Интернасьонал" за досрочное (по инициативе игрока) расторжение контракта получит компенсацию.

Фернандес стал игроком "Интернасьонала" в декабре 2022 года, до этого десять лет провел в московском ЦСКА, где стал трехкратным чемпионом России. Получив в 2016 году паспорт РФ, игрок стал привлекаться к матчам за сборную России, цвета которого защищал, в частности, на ЧМ-2018.

По окончании сезона-2021/2022 Фернандес приостановил действие своего контракта с ЦСКА по обоюдному согласию. Футболист сообщил, что возвращается в Бразилию по личным причинам.