Россиянин Имам Хатаев назвал себя фаворитом ЧМ по боксу в своем весе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер Олимпиады-2020 Имам Хатаев заявил, что не видит конкурентов в своей весовой категории (до 80 кг) на стартующем 30 апреля в Ташкенте чемпионате мира по боксу.

"Я очень давно жду чемпионат мира, нет страхов, и очень рад, что до старта остаётся немного времени. В моей весовой категории не вижу конкуренцию, выиграть у своих соперников будет вполне реально", - сказал Хатаев, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Федерации бокса России.

"Я считаю себя фаворитом в весовой категории до 80 кг. Лечу на чемпионат мира с победным настроем и за золотом. Хотя среди соперников будет двукратный олимпийский чемпион (кубинец Арлен Лопес), но я победил его на турнире в Марокко, поэтому не вижу его среди своих конкурентов в Ташкенте", - подчеркнул боксер.

В настоящий момент сборная России проводит в Сочи заключительный сбор в рамках подготовки к мужскому ЧМ.

"Делаем акцент на боевой практике, спаррингах и работе на скорость. Первый цикл – это объём, где мы проводим на ринге по девять раундов, а далее объёма будет меньше, и будем делать упор на скорость ближе к соревнованиям", - сказал Хатаев.

Он также заявил, что рад возможности выступить на ЧМ под флагом России.

Могу отметить готовность всей сборной, все ребята проделали тяжёлую работу в Киргизии, а сейчас готовятся к важному старту в Сочи. Классно, что наша сборная сможет выступать на чемпионате мира с флагом и гимном России. Помню, как мы боксировали без национальной символики на Олимпиаде в Токио, и это было очень неприятно. Горжусь и очень рад, что в этом году сможет прозвучать гимн России", - отметил 28-летний спортсмен, трехкратный чемпион России.

Мужской ЧМ по боксу пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.