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Рублев вышел в полуфинал турнира в Боснии и Герцеговине

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил боснийца Дамира Джумхура в 1/4 финала теннисного турнира в Боснии и Герцеговине.

Результат поединка – 7:5, 6:3 в пользу российского теннисиста, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов шестое место. Джумхур является 202-й ракеткой мира.

Следующим соперником Рублева будет 73-я ракетка мира Алекс Молчан из Словакии.

Матчи турнира в Боснии и Герцеговине проходят на грунтовом покрытии. Соревнование входит в серию турниров категории ATP 250, его призовой фонд – 562,8 тыс. евро.

16 апреля Рублев выиграл турнир категории АТР Masters 1000 в Монте-Карло.

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