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Дубль Комличенко принес "Ростову" победу над "Уралом" в матче РПЛ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Ростов" в гостях со счетом 3:1. обыграл "Урал" (Екатеринбург) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

"Ростов" одержал победу благодаря дублю Николая Комличенко (19-я и 50-я минуты) и голу Максима Осипенко (90, пенальти). В составе "Урала" отличился Даниэль Мишкич (80).

На 42-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего "Урала" Эрика Бикфалви.

"Ростов" идет на втором месте в таблице, набрав 49 очков. "Урал" занимает 11-ю позицию, у клуба 25 очков.

В 25-м туре "Ростов" сыграет с московским "Спартаком", "Урал" - с "Краснодаром". Оба матча пройдут 29 апреля.

Футбол РПЛ Ростов Урал
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