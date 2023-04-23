Дубль Комличенко принес "Ростову" победу над "Уралом" в матче РПЛ
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Ростов" в гостях со счетом 3:1. обыграл "Урал" (Екатеринбург) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
"Ростов" одержал победу благодаря дублю Николая Комличенко (19-я и 50-я минуты) и голу Максима Осипенко (90, пенальти). В составе "Урала" отличился Даниэль Мишкич (80).
На 42-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего "Урала" Эрика Бикфалви.
"Ростов" идет на втором месте в таблице, набрав 49 очков. "Урал" занимает 11-ю позицию, у клуба 25 очков.
В 25-м туре "Ростов" сыграет с московским "Спартаком", "Урал" - с "Краснодаром". Оба матча пройдут 29 апреля.