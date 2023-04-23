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Рублев проиграл Лайовичу на турнире в Боснии и Герцеговине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев в воскресенье в финале турнира АТР-250 в Бане-Луке (Босния и Герцеговина) уступил сербу Душану Лайовичу.

Результат поединка - 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Лайовича, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 70-е место. Рублев является шестой ракеткой мира.

Призовой фонд соревнования в Бане-Луке Srpska Open (грунт) в 2023 году составляет свыше 560 тыс. евро. Победитель получит более 85 тыс. евро и 250 очков в зачет рейтинга АТР.

16 апреля Рублев выиграл турнир категории Masters в Монте-Карло. В одиночном разряде в активе россиянина 13 титулов - один Masters-1000, пять побед в ATP-500 и семь в АТР-250.

теннис Босния и Герцеговина Андрей Рублев
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