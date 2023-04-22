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Россиянка Потапова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Штутгарте

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в субботу уступила белоруске Арине Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте 1:6, 2:6.

Потапова занимает 24-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Соболенко - на второй позиции.

В финале Соболенко сыграет с победительницей матча между Игой Швентек (Польша, 1-й номер рейтинга) и Онс Жабер (Тунис, 4).

Победитель турнира получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований - 780 тыс. евро.

теннис Анастасия Потапова
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