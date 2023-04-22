Россиянка Потапова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Штутгарте
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова в субботу уступила белоруске Арине Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте 1:6, 2:6.
Потапова занимает 24-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Соболенко - на второй позиции.
В финале Соболенко сыграет с победительницей матча между Игой Швентек (Польша, 1-й номер рейтинга) и Онс Жабер (Тунис, 4).
Победитель турнира получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований - 780 тыс. евро.