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"Ахмат" обыграл "Сочи" в мачте чемпионата России по футболу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" в 24-м туре Российской премьер-лиги обыграли соперников из "Сочи".

Поединок, состоявшийся в столице Чечни в воскресенье, завершился со счетом 1:0. Гол на 86-й минуте реализовал нападающий хозяев Владимир Ильин.

В турнирной таблице "Ахмат" поднялся на пятое место, набрав 40 очков.

Сочинцы потерпели третье поражение подряд и второе кряду при новом главном тренере Дмитрие Хохлове, сменившего Курбана Бердыева на этом посту. В турнирной таблице "Сочи" находится на девятой строчке, имея в активе 31 очко.

футбол РПЛ Ахмат Сочи
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