"Ахмат" обыграл "Сочи" в мачте чемпионата России по футболу
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" в 24-м туре Российской премьер-лиги обыграли соперников из "Сочи".
Поединок, состоявшийся в столице Чечни в воскресенье, завершился со счетом 1:0. Гол на 86-й минуте реализовал нападающий хозяев Владимир Ильин.
В турнирной таблице "Ахмат" поднялся на пятое место, набрав 40 очков.
Сочинцы потерпели третье поражение подряд и второе кряду при новом главном тренере Дмитрие Хохлове, сменившего Курбана Бердыева на этом посту. В турнирной таблице "Сочи" находится на девятой строчке, имея в активе 31 очко.