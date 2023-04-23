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Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в воскресенье на сайте организации.

Медведев поднялся с четвертого на третье место, опередив норвежца Каспера Рууда. Это – единственное изменение в первой десятке рейтинга.

Статус первой ракетки мира сохранил Новак Джокович, второе место в рейтинге по-прежнему занимает Карлос Алькарас (Испания). Вслед за Руудом, места с пятого по десятое продолжают занимать Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублев (Россия), Хольгер Руне (Дания), Янник Синнер (Италия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фриц (США).

теннис Даниил Медведев
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