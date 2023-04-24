Гол Дадонова помог "Далласу" обыграть "Миннесоту" в матче серии плей-офф НХЛ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Даллас" нанес поражение "Миннесоте" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Миннесоты" завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу "Далласа". Один из голов в его составе провел российский форвард Евгений Дадонов.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.

Также в понедельник утром по московскому времени "Эдмонтон" в овертайме вырвал победу над "Лос-Анджелесом" - 5:4 (0:3, 3:0, 1:1, 1:0). Счет в серии также сравнялся - 2-2.

Результаты матчей, прошедших в вечерней сессии игр 23 апреля:

"Нью-Йорк Айлендерс" - "Каролина" - 2:5 (0:1, 0:2, 2:2). Вратарь "Айленжерс" Илья Сорокин отразил 24 броска из 29. "Каролина" едет в серии - 3-1.

"Флорида" - "Бостон" - 2:6 (0:1, 1:1, 1:4). Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 30. Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Счет в серии - 3-1 в пользу "Бостона".