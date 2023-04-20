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Два гола Дадонова помогли "Далласу" победить "Миннесоту" в НХЛ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Даллас" нанес поражение "Миннесоте" во втором матче серии стартового раунда розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 7:3 (2:1, 4:2, 1:0) в пользу "Далласа", на льду которого прошел матч.

Два гола в составе победителей провел россиянин Евгений Дадонов.

Счет в серии до четырех побед сравнялся - 1-1.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Каролина" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0), победитель определился в овертайме. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 33 броска из 36. Счет в серии стал 2-0 в пользу "Каролины".

"Бостон" - "Флорида" - 3:6 (0:0, 1:2, 1:4). На счету россиянина Дмитрия Орлова из "Бостона" одна голевая передача. Счет в серии - 1-1.

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Россиянин Клим Костин из "Эдмонтона" отметился голом, его соотечественник из "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков - результативным пасом. Счет в серии - 1-1.

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