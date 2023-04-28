Россиянка Калинская выбила чемпионку Уимблдона из турнира в Мадриде
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину во втором круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Результат поединка – 7:5, 4:6, 6:2 в пользу Калинской. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 62-е место. Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина – седьмая ракетка мира. Она родилась в Москве, с 2018 года стала играть под флагом Казахстана.
В третьем круге Калинская сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия, 33) – Лаура Зигемунд (Германия, 128).
Матчи турнира, призовой фонд которого – свыше 7,7 млн евро, проходят на грунтовом покрытии.