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Россиянка Калинская выбила чемпионку Уимблдона из турнира в Мадриде

Россиянка Калинская выбила чемпионку Уимблдона из турнира в Мадриде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину во втором круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Результат поединка – 7:5, 4:6, 6:2 в пользу Калинской. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 62-е место. Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина – седьмая ракетка мира. Она родилась в Москве, с 2018 года стала играть под флагом Казахстана.

В третьем круге Калинская сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия, 33) – Лаура Зигемунд (Германия, 128).

Матчи турнира, призовой фонд которого – свыше 7,7 млн евро, проходят на грунтовом покрытии.

WTA теннис Анна Калинская
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