Победитель чемпионского матча между Непомнящим и Дин Лижэнем определится на тай-брейке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь завершили вничью заключительную, 14-ю, партию матча за мировую шахматную корону в Астане.

Российский гроссмейстер играл черными фигурами, партия завершилась после 90-го хода.

Счет в матче равный - 7:7. Поскольку победитель после 14 партий выявлен не был, будет назначен тай-брейк, он состоится 30 апреля.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.