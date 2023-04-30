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Евсеев покидает пост главного тренера ярославского "Шинника"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Шинник" Вадим Евсеев покидает свой пост, сообщил в воскресенье губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Контракт прекращен по соглашению сторон", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор поблагодарил экс-наставника команды за работу. "Под его началом наша команда вернулась в Футбольную национальную лигу, стала победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе и сейчас держится в середине турнирной таблицы Первой лиги", - отметил глава региона.

Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Воецкий. "До конца сезона осталось пять туров. 6 мая принимаем астраханский "Волгарь". Верим в команду и будем поддерживать клуб дальше. Вадиму Валентиновичу новых тренерских успехов", - добавил Евраев.

По информации местных СМИ, Евсеев может возглавить воронежский "Факел".

Вадим Евсеев возглавлял "Шинник" с июня 2021 года.

Евсеев как футболист играл на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский "Локомотив", в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года.

Как тренер возглавлял ивановский "Текстильщик", пермский "Амкар", "СКА-Хабаровск", "Уфу".

футбол Шинник Вадим Евсеев Ярославская область Михаил Евраев
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