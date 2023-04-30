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Воронежский футбольный клуб "Факел" остался без главного тренера

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский специалист Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера воронежского "Факела", сообщается на сайте ФК в воскресенье.

Уточняется, что клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию.

Пятибратов возглавил "Факел" в сентябре 2022 года. До него командой руководил Олег Василенко, благодаря которому воронежский клуб по итогам сезона-2021/2022 вернулся в премьер-лигу спустя 21 год.

В текущем сезоне "Факел" после 25-ти туров находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Воронежцы одержали три победы, 12 матчей сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

футбол Факел Дмитрий Пятибратов
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