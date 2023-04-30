"Локомотив" разгромил "Химки" в 25-м туре РПЛ

Дзюба оформил дубль

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты столичного "Локомотива" в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) крупно обыграли соперников из подмосковного клуба "Химки".

Воскресный поединок в Москве завершился со счетом 5:1. В составе хозяев мяч с пенальти забил Антон Миранчук (27 минута), дубль реализовал Артем Дзюба (52 и 71). По голу забили Иван Игнатьев (74) и Вильсон Изидор (76). За гостей отличился Александр Руденко (60).

На счету Дзюбы теперь восемь забитых мячей в восьми матчах РПЛ, проведенных за "Локомотив" с 4 марта текущего года.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает 10-е место, набрав 32 очка. Химчане находятся на предпоследнем, 15-ом месте, имея в активе 17 баллов.