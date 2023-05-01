Карацев и Медведев встретятся в четвертом круге Masters в Мадриде
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев победил австралийца Алекса Де Минора в третьем круге турнира категории Masters в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу россиянина.
Карацев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 121-е место, австралиец располагается на 19-й строчке.
В четвертом круге Карацев сыграет со своим соотечественником, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым.