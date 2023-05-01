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Медведев с трудом победил Шевченко в третьем круге турнира Masters в Мадриде

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Александра Шевченко в третьем круге турнира категории Masters в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу Медведева. Его противостояние с 96-й ракеткой планеты длилось 2 часа 42 минуты.

В четвертом круге Медведев может встретиться с еще одним представителем российского тенниса, Асланом Карацевым (№121 рейтинга мира), если тот одолеет австралийца Алекса Де Минора (19).

Турнир в Мадриде Mutua Madrid Open проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд соревнования составил свыше 7 млн 705 тыс. евро. Победитель получит более 1 млн 105 тыс. евро.

Даниил Медведев теннис Mutua Madrid Open Александр Шевченко Аслан Карацев
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