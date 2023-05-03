Самбо пополнило программу Всемирных игр

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Генеральная ассамблея Международной ассоциации всемирных игр (IWGA) приняла решение включить самбо в программу Игр 2025 года, которые пройдут в китайском Чэнду, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

"Сегодня самбо сделало очередной большой шаг вперед, члены Генеральной ассамблеи IWGA поддержали наш вид спорта, включив его в программу соревнований 2025 года. В настоящее время самбо уже является частью многих мультиспортивных игр, и мы, конечно, рады и гордимся тем, что нам удалось покорить очередную вершину. Для нас это решение стало по-настоящему знаковым событием", - отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

"Тот факт, что следующие игры пройдут в Китае – одной из самых густонаселенных стран мира – позволяет надеяться, что число поклонников нашего вида спорта значительно вырастет, и самбо завоюет еще больше сердец", – заявил он.

Самбо будет представлено в Чэнду как единственный новый вид спорта по сравнению с Играми в Бирмингеме, США в 2022 году. Всего программа Игр состоит из соревнований по 30 видам спорта.

FIAS стала членом IWGA в 2021 году. Ранее самбо уже было частью официальной программы Всемирных игр в Лондоне (Великобритания) в 1985 году и в Гааге (Нидерланды) в 1993 году.

В 2025 году Всемирные игры пройдут в 12-й раз. Это мультиспортивное соревнование, в которое входят виды спорта и спортивные дисциплины, не участвующие в Олимпийских играх. Всемирные игры, которые состоятся с 7 по 17 августа 2025 года, во второй раз в истории пройдут в Азии и впервые в Китае.