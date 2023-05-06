Поиск

Гол и автогол Кокорина принесли "Арису" ничью с АЕКом в чемпионате Кипра

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Арис" и АЕК со счетом 1:1 завершили матч 33-го тура чемпионата Кипра по футболу.

На 40-й минуте российский нападающий Александр Кокорин точным ударом вывел "Арис" вперед. На 59-й минуте Кокорин стал автором автогола, от него мяч влетел в ворота "Ариса". Принадлежащий итальянской "Фиорентине" футболист довел до 13 число голов в нынешнем сезоне.

"Арис" лидирует в чемпионате Кипра, набрав 68 очков. Второе место занимает АПОЭЛ (65), третье – АЕК (62).

Александр Кокорин Кипр футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Факел" обыграл "Ростов" в первом матче под руководством Евсеева

"Факел" обыграл "Ростов" в первом матче под руководством Евсеева

"Ференцварош" Черчесова вновь выиграл чемпионат Венгрии по футболу

Суд арестовал троих обвиняемых в нападении на баскетболиста Шведа

Тяжелоатлетам запретят выходить на пьедестал с флагами

Тяжелоатлетам запретят выходить на пьедестал с флагами

"Наполи" впервые с 1990 года стал чемпионом Италии по футболу

Карацев стал полуфиналистом турнира Masters в Мадриде

Карацев стал полуфиналистом турнира Masters в Мадриде

"Краснодар" победил "Акрон" и сыграет с "Уралом" за выход в суперфинал Кубка России

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Российских велосипедистов допустили к международным соревнованиям

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });