Гол и автогол Кокорина принесли "Арису" ничью с АЕКом в чемпионате Кипра
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Арис" и АЕК со счетом 1:1 завершили матч 33-го тура чемпионата Кипра по футболу.
На 40-й минуте российский нападающий Александр Кокорин точным ударом вывел "Арис" вперед. На 59-й минуте Кокорин стал автором автогола, от него мяч влетел в ворота "Ариса". Принадлежащий итальянской "Фиорентине" футболист довел до 13 число голов в нынешнем сезоне.
"Арис" лидирует в чемпионате Кипра, набрав 68 очков. Второе место занимает АПОЭЛ (65), третье – АЕК (62).