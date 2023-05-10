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КХЛ объявила имена номинантов на звание самого ценного игрока сезона

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Защитник СКА Александр Никишин, нападающий этой команды Дмитрий Яшкин и форвард "Ак Барса" Александр Радулов попали в итоговую тройку игроков, претендующих на приз "Золотая клюшка", сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Приз вручается хоккеисту, признанному самым ценным игроком КХЛ в прошедшем сезоне.

Лауреат будет объявлен 18 мая на церемонии закрытия сезона в КХЛ.

Обладателями этой награды становились Радулов, Сергей Мозякин (оба по четыре раза), Вадим Шипачёв (дважды), Данис Зарипов, Никита Гусев и Яшкин.

Обладателем Кубка Гагарина в 2023 году стал ЦСКА, выигравший финальную серию у "Ак Барса".

КХЛ хоккей
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