Умер участник пяти чемпионатов мира по футболу Антонио Карбахаль

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Бывший голкипер сборной Мексики по футболу Антонио Карбахаль скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба ФИФА.

"Выражаю наши самые искренние соболезнования его семье и всем мексиканским фанатам, которые оплакивают его потерю", - приводятся слова главы ФИФА Джанни Инфантино.

Антонио Карбахаль стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира, на главном турнире планеты он выступал в период с 1950 по 1966 год.

На его счету 409 матчей на профессиональном уровне. Значительную часть карьеры (364 игра за 16 лет) провел в "Леоне", где два раза выиграл чемпионат Мексики, один раз – Кубок Мексики. За сборную своей страны он сыграл в 48 матчах.